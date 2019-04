VIDEO. Duik onder in de meest geavanceerde onderwaterfilmstudio ter wereld. “Zelfs Hollywood lonkt naar Vilvoorde” Dimitri Berlanger

03 april 2019

13u22 0 Vilvoorde Een ramp met een onderzeeër of een nietsontziende storm op zee. Met één druk op de knop kan het voortaan gecreëerd worden in hartje Vilvoorde. “Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar we hebben de meest geavanceerde en meest volledige interieurwaterstudio ter wereld gerealiseerd”, zegt een fiere Wim Michiels, ceo van het bedrijf Lites. Verschillende grote internationale filmprojecten zijn geïnteresseerd, net als Hollywood.

De grootste troef van de studio - die tot 10 meter diep gaat en 1.250 vierkante meter wateroppervlakte heeft - is dat alle watereffecten voortaan binnen kunnen opgenomen worden. De studio werd al gebruikt voor onderwateropnames, voor de Zweedse productie ‘Breaking Surface’, maar nu is hij helemaal klaar voor alle soorten opnames onder en op het water.

Wim Michiels, ceo van Lites en zelf onderwatercameraman, stelde naar eigen zeggen vast dat andere interieurwaterstudio’s ontoereikend waren voor grote watereffecten: “In een buitenstudio kan méér, maar daar spelen dan weer de nadelen van te koud water en onvoorspelbaar weer, wat alles duurder kan maken. Hier kunnen scènes met grotere zekerheid en stabiliteit gedraaid worden, waardoor men binnen het budget kan blijven.” Zo wordt het water constant tot 32 graden verwarmd, waardoor langdurige opnames mogelijk zijn.

Producers uit Los Angeles

Volgens Michiels lopen er gesprekken met een 30-tal producties, waarvan een tiental in een gevorderd stadium zitten. Hij verwacht dat er vanaf de late zomer een reeks opnames zullen starten. Of daar grote sterren bij zitten, kan Michiels niet kwijt. “Ik kan geen namen noemen, omdat ik nog geen handtekeningen heb.” Dat ook Hollywood zijn weg naar Vilvoorde vindt, sluit hij alvast niet uit. “De faciliteiten die wij aanbieden zijn uniek. De watereffecten zijn ingebouwd waar ze elders moeten aangevoerd worden. Dat maakt het kostenefficiënt. We hebben alleszins contacten met verschillende producers uit Los Angeles.”

De studio maakt deel uit van een complex met vijf studio’s dat 23 miljoen euro kostte. De onderwaterstudio alleen is al goed voor de helft. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) investeerde 1,1 miljoen euro in de studio.

Volgens Vlaams minister van Economie en Innovatie Werk Philippe Muyters trekt de studio internationale producties aan die anders niet voor België zouden kiezen. “Onze steun is dan ook niet meer dan logisch. Met dit project investeren we in de toekomst”, zo zei hij.