Viaduct sterk genoeg voor vierde rijstrook GEEN OBSTAKELS VOOR HERINRICHTINGSPLANNEN RING DIMITRI BERLANGER

08 februari 2018

02u27 0 Vilvoorde Het viaduct van Vilvoorde is na 40 jaar nog stevig genoeg om er nog twee extra rijstroken bij te nemen. Dat blijkt uit een eerste inspectie van De Werkvennootschap. "Er zijn geen onoverkomelijke problemen aan het licht gekomen", zegt woordvoerder Marijn Struyf. "Platgooien is dus zeker niet nodig, we spreken hoogstens over verstevigingen." De eerste grote werken aan de Ring beginnen volgend jaar.

De Werkvennootschap, de organisatie van de Vlaamse Overheid die grote en complexe mobiliteitsprojecten coördineert, is bezig met een inspectieronde van alle 32 bruggen op de Brusselse Ring. Dat met het oog op de grootscheepse herinrichting van de ring die volgend jaar van start gaat. De meest in het oog springende brug is natuurlijk het viaduct van Vilvoorde.





Hoewel ze al veertig jaar op de teller heeft, verkeert de brug nog steeds in topconditie. Dat blijkt althans uit de eerste voorlopige resultaten van de inspectie van de betonkwaliteit. "Daarbij boren we kernen in de pijlers en die worden naar het labo gestuurd. Daar wordt onderzocht hoe sterk het beton nog is. De echte resultaten zijn pas voor de zomer, maar we kunnen nu al zeggen dat er zich geen onoverkomelijke problemen stellen. In het slechtste geval spreken we over verstevigingen en dat is in vergelijking met de werken die zullen nodig zijn voor de heropbouw van de vijf verkeersknooppunten klein bier. Eventuele verstevigingen zullen ook vooral onderaan het viaduct uitgevoerd moeten worden, zodat ook die maar weinig hinder zullen veroorzaken."





Vijf knooppunten

Wie nog niet helemaal mee is, de metamorfose van de Ring draait voornamelijk rond de vijf verkeersknooppunten: de E40 richting Gent, de A12, de E19, de afrit naar de luchthaven, en de E40 richting Leuven. "De bedoeling is dat er twee parallelle rijbanen komen voor lokaal verkeer en twee rijstroken voor doorgaand verkeer. Zodanig dat er veel minder weefbewegingen ontstaan. Hét probleem van de ring is namelijk dat er te veel op- en afritten zijn op korte afstand waardoor het verkeer constant van links naar rechts beweegt. Dat zorgt voor onveilige situaties."





In die optiek komt er dus ook op het viaduct langs weerszijden een vierde rijstrook bij. "Hoe dat precies ingericht zal worden, is nog niet duidelijk. Of er bijvoorbeeld een fysieke afscheiding komt tussen die twee keer twee rijstroken weten we nog niet." Ook over welk verkeersknooppunt eerst wordt aangepakt of de fasering van de werken is er nog geen uitsluitsel.





Hennaulaan

Wat de andere bruggen betreft, zijn er ook nog geen opvallende zaken vastgesteld tijdens de inspectieronde. "De brug van de Henneaulaan over de ring in Zaventem is dicht bij het einde van zijn levensduur dus die zullen we moeten vernieuwen. Dat zijn ingrijpende werken, maar niets vergeleken met het viaduct platgooien en vervangen. Dat zal wel eens bestudeerd zijn, maar is financieel gewoon niet haalbaar. Dan spreken we over bedragen richting een half miljard euro."