Verstoord treinverkeer door kabeldiefstal DBS

16 november 2018

09u21 0 Vilvoorde Door een kabeldiefstal in Vilvoorde is er deze morgen verstoord treinverkeer tussen Schaarbeek en Vilvoorde. Vertragingen en afschaffingen zijn mogelijk.

“De diefstal is vannacht vastgesteld en onze technische ploegen zijn ter plaatse voor de herstellingswerken”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “Het is gebeurd in volle spoor in Vilvoorde, dus niet aan het station.”

“Tussen Vilvoorde en Schaarbeek kunnen de treinen rijden via de spoorlijn 25 op 2 sporen maar niet via de spoorlijn 27 waarop de kabeldiefstal is gebeurd. We hebben dus twee sporen minder. Plaatselijk zijn er ook lokale omleidingen. Hierdoor zijn er vertragingen van ongeveer 10 minuten mogelijk in beide richtingen.”

Een belangrijke stroomkabel is ook gestoord door de diefstal wat impact heeft op de seinen en dus het treinverkeer.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren en hoe groot de schade is. De NMBS raadt aan om te luisteren naar de aankondigingen, de infoschermen te raadplegen of uw reis te plannen via de NMBS-app of nmbs.be voor meer meer info.