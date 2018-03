Verpakkingsvrije winkel opent deuren 13 maart 2018

02u49 0 Vilvoorde Voor het eerst kunnen Vilvoordenaren verpakkingsvrij winkelen in hun eigen stad. De ecologische winkel 'Anders winkelen' opende zaterdag de deuren in het mini-winkelcentrum Bazaar.

Rijen potjes met noten en granen, pasta's, olijfolie en zelfs wasverzachter staan uitgestald in de verpakkingsvrije winkel 'Anders Winkelen'. Plastiek zakken of kartonnen dozen zijn er niet te bespeuren. "De bedoeling is dat klanten met hun glazen potten of eigen zakken langskomen. Eerst wegen ze de glazen pot zonder inhoud, drukken een sticker af en plakken die erop. Daarna vullen ze die naar believen met biologische en streekgebonden producten en wegen we die opnieuw aan de kassa", zegt Fanny Mele, die de winkel uitbaat. "Die zijn bovendien ook een pak goedkoper dan pakweg de producten uit Bioplanet."





En valt in de smaak. "Als je tegenwoordig een pak koekjes koopt, blijf je achter met de doos karton, het plastieken bakje en verpakkingsfolie. Op het einde van de week zit je vuilniszak al snel bomvol", zegt winkelierster Gabby Mariën. "Op deze manier spaar je heel wat geld uit én het is beter voor het milieu. En die potjes telkens moeten meezeulen, da's toch ook maar een kleine moeite zeker."





"Al gaven we tijdens de opening zelf glazen potten mee. Maandenlang verzamelden we daarvoor onze confituurpotten", lacht Fanny.





(DCFS)