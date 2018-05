Veroordeelde wijkagent ontslagen 26 mei 2018

02u58 0 Vilvoorde De politieraad van de zone Vilvoorde-Machelen heeft gisterenavond beslist om Patrick P., wijkagent in Peutie, op staande voet te ontslaan. De agent werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel en een boete van 3.000 euro (ook met uitstel), omdat hij zijn meter 80.000 euro afhandig maakte. "Dit is alles wat een politieagent niet mag zijn."

De 58-jarige man kreeg in 2003 een volmacht over de rekeningen van zijn meter. In 2010 verhuisde de dementerende dame naar een rusthuis.





P. zelf trok in haar woning in en een jaar later kocht hij het huis over voor amper 180.000 euro. Nadat hij die som aan de vrouw bezorgd had, schreef hij meteen 100.000 euro terug over naar zijn spaarrekening. De overige 80.000 gebruikte hij voor buitensporige uitgaven voor zichzelf. Uiteindelijk ging het zo ver dat hij de facturen van het rusthuis niet betaalde, waardoor zijn meter moest verhuizen naar een gemeenschappelijke kamer.





Volgens de rechtbank was er voldoende bewijs dat de eerste overschrijving, van 100.000 euro, wel degelijk met toestemming van de vrouw gebeurde. P. beweerde dat zij hem ook de resterende 80.000 euro had geschonken, maar daar hechtte de rechtbank geen geloof aan.





Eerder veroordeeld

De rechtbank tilde er ook zwaar aan dat P. al eerder veroordeeld was voor gelijkaardige feiten. In 2011 liep hij immers een veroordeling op, omdat hij geld van de politievakbond NSPV had verduisterd.





Het politiecollege had de agent al geschorst in afwachting van het vonnis. "We hebben gewacht tot het arrest definitief was", zegt burgemeester Hans Bonte, die de politieraad voorzit. "De rechter laat in zijn vonnis doorschemeren dat de feiten 'extreem zwaarwichtig' zijn en dat hij ook niet aan zijn proefstuk toe is. Eén rotte appel kan de geloofwaardigheid en legitimiteit van het politiekorps onderuit halen. Deze drastische beslissing drong zich dan ook op." (DBS/WHW)