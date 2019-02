Vernieuwing Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat op til DBS

02 februari 2019

Vilvoorde Er zit een vernieuwing aan te komen van de Lange Molensstraat en de Tuchthuisstraat. Daarbij zouden vooral ook de voetpaden verbreed worden.

Een studiebureau heeft de aanpassing vorig jaar al onderzocht. Het voorontwerp werd eind 2018 alvast goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. “Dit past in het kader van de vernieuwing van de Stationlei en het Heldenplein die er met de komst van de trambus zit aan te komen en waarbij we ook de aangrenzende straten willen herinrichten”, licht burgemeester Hans Bonte (sp.a) toe. “De vernieuwing van de Tuchthuisstraat is al beslist. Voor de Lange Molensstraat liggen er verschillende pistes op tafel. Hiervoor moeten we de knoop nog doorhakken.” In het voorjaar zal een overlegmoment plaatsvinden voor de omwonenden.