Vernieuwde Grote Markt opgenomen in voetgangerszone DBS

13 december 2018

12u35 0 Vilvoorde Ondanks het feit dat er nog enkele werkzaamheden zullen plaatsvinden op het marktplein, is het nieuwe verkeersreglement wel al van kracht op de Grote Markt en in de omliggende straten. De nieuwe Grote Markt is opgenomen in de voetgangerszone. Enkel hulpdiensten en voertuigen die moeten leveren op of rond de Grote Markt mogen met een voertuig op de Grote Markt rijden.

De Grote Markt is bereikbaar via de Leuvensestraat en de Pootstraat. Wegrijden is mogelijk via de Preckherstraat of de Bergstraat richting de Lange Molensstraat. De Bergstraat blijft een enkelrichtingstraat van de Leuvensestraat naar de Lange Molensstraat. Op de Grote Markt zelf geldt ook één rijrichting, namelijk vanuit de Leuvensestraat richting de Marktstraat en zo verder in tegenwijzerzin. Het is niet toegelaten om het plein over te steken, te dwarsen of in wijzerzijn rond de Grote Markt te rijden. Leveringen zijn enkel mogelijk tijdens de laad- en lostijden: elke weekdag van 7 tot 10 uur en van 18 tot 21 uur en op zaterdag van 7 tot 10 uur. Parkeren is bovendien niet toegestaan op het marktplein of in de omliggende straten.