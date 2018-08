Vernieuwde Colruyt opent deuren 08 augustus 2018

Vandaag opent de volledig vernieuwde Colruyt-winkel aan de Mutsaertplaats opnieuw de deuren na enkele maanden van verbouwingswerken. De winkel werd omgebouwd tot een Colruyt-winkel van de nieuwe generatie met een oppervlakte van meer dan 2.000 vierkante meter. Het Collect&Go-afhaalpunt is met de helft uitgebreid, de versmarkt is dubbel zo groot en er is een gloednieuwe beenhouwerij. Dankzij die aanpassingen hebben klanten er nu nog meer keuze en kunnen er vier extra medewerkers aan de slag. (DBS)