Verhardingswerken Grote Markt vlotten 11 augustus 2018

02u38 0

Het bouwverlof zit erop, maar ook de afgelopen weken werd er naarstig doorgewerkt op de Grote Markt. Daardoor zijn de werken weer goed opgeschoten en zitten de verhardingswerken er al voor de helft op. Als alles volgens planning verloopt, is de volledige verharding van het marktplein tegen het einde van deze maand klaar. Daarna start de aannemer met de installatie van de verlichting op de Grote Markt. Dat gebeurt in september. Dan starten ook de afwerkingen aan het dak van de luifel. De structuur van de luifel is intussen al volledig opgebouwd. (DBS)