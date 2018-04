Verboden katten te voederen... op kerkhof TONEN DIERENVRIENDEN TE WEINIG RESPECT AAN OVERLEDENEN EN NABESTAANDEN? DIMITRI BERLANGER

26 april 2018

02u25 1 Vilvoorde Het stadsbestuur verbiedt expliciet het voederen van zwerfkatten... op het kerkhof. Verschillende, zelfs 'rivaliserende' groepen dierenvrienden, gaven daar geregeld eten aan zwerfkatten. "Dit is een plek waar er toch een minimum aan rust en respect moet zijn", zegt milieuschepen Viviane Schaessens (N-VA).

De zwerfkattensaga op het kerkhof kwam eigenlijk bij toeval op de tafel van het college terecht. "Een van de personen die de katten eten geeft, heeft een klacht ingediend bij de stad over... hoe iemand anders dit doet", legt schepen Schaessens uit. "Zo zijn we dat te weten gekomen. Er waren weliswaar nog geen andere klachten binnengekomen van kerkhofbezoekers maar voor ons kan dit gewoon niet. Dit is respectloos tegenover overledenen en hun familie. We zullen dit verbod vanuit de stad ook effectief laten controleren."





Het gaat in totaal om een zestal zwerfkatten die op het kerkhof rondhangen.





"De Milieudienst is nu op zoek naar andere plaatsen waar ze in de wintermaanden beschutting en eten kunnen krijgen. We zijn ook aan het bekijken voor een samenwerking met de dierenasiel in Zemst en het Kattenkabinet in Grimbergen. Op termijn komt er mogelijk ook een dierenasiel in Vilvoorde."





Zwerfkatten in Vilvoorde - er zijn er zo'n 80 - worden door vrijwilligers aangesteld door de stad gevangen, gesteriliseerd en daarna terug vrijgelaten.





Boetes tot 350 euro

Linda Moreels trekt zich het lot van de Vilvoordse zwerfkatten aan. Het kerkhof zat op haar 'ronde'. "Ik had er een aantal schuilhuisjes voorzien en kwam de katten ook eten brengen. Ik heb dat nu allemaal moeten weghalen omdat ik anders een boete zou krijgen die zou kunnen oplopen tot zelfs 350 euro."





Moreels begrijpt niet dat de stad zo streng optreedt. "Er zijn verschillende mensen die de katjes eten geven. Dat gebeurt netjes. Er gebeuren veel ergere dingen op het kerkhof: sluikstorten, wildplassen en zelfs drugs dealen. Er lopen ook konijnen rond die zich voor niets inhouden en vogels laten ook af en toe iets vallen op de graven. Ik zie niet in wat hier erger aan is. Er is nog nooit een klacht geweest. Integendeel, de katten zijn dan wel verwilderd maar hebben voor sommige mensen die daar komen toch een sociale functie. Ik zou graag op een redelijke manier samenwerken met de stad in het belang van de dieren maar ik krijg steevast het deksel op de neus."