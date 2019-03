Veel vrouwen gaan ‘feelgood shoppen’ in Bazaar WHW

17 maart 2019

15u53 2 Vilvoorde Voor wie dit weekend wilde gaan ‘feelgood shoppen’ was de Bazaar the place to be.

Dat veel vrouwen van shoppen houden is een understatement. Niet onlogisch dus dat het zaterdagnamiddag bij momenten (vrouwelijke) koppen lopen was in de Bazaar in de Toekomststraat. Ook de iets minder shop-minded mensen kwamen er aan hun trekken. Zo waren er twee schrijfcafés en kon iedereen genieten van een kopje koffie met een stuk taart. “Ik ben zeer tevreden. Vooral de verscheidenheid aan standhouders zorgde ervoor dat het een succes werd”, aldus organisatrice Marjorie. “De leuke mix zorgde voor een goede dynamiek en onze klanten zorgden voor de positieve vibe. Er komt zeker een vervolg... hou ons maar in het oog!”