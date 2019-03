Vandaal snijdt opslagzak open: honderden liters drijfmest lopen beschermd landschap in Dimitri Berlanger

27 maart 2019

10u53 0 Vilvoorde Er hangt een geurtje op de grens van Vilvoorde en Steenokkerzeel en dat is nog zacht uitgedrukt. Een opslagzak met drijfmest is er helemaal leeggelopen. Honderden liters mest zijn er over de velden, het bos en de open beken van het beschermd landschap Floordambos gestroomd. Natuurpunt reageert verontwaardigd. “Alles wat was opgebouwd aan pure natuur in de beken is naar de vaantjes.” Het staat intussen zo goed als vast dat het om kwaad opzet gaat.

De opslagzakken met drijfmest lagen op de hoek van de Ravaartstraat en de Driekastelenstraat in Steenokkerzeel. Eentje daarvan is helemaal leeggelopen. Honderden liter mest zijn daardoor over de velden en in de beken gelopen. “De drijfmest is al ver verspreid”, zegt Daniël Poesmans van Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel). “De grachten langs de E19 raakten overspoeld en zo belandde de mest in het Floordambos en in de Trawool, tot dan een van de zuiverste beken in de regio. Een drama voor de plaatselijke fauna en flora.”

“Dit betekent vooral een enorme verrijking van de grond. Allerlei acties ten voordele van de biodiversiteit zoals bemaaiing van grachten is allemaal voor niks geweest. Alles wat was opgebouwd aan pure natuur is hierdoor naar de vaantjes. Sleutelbloemen en wilde viooltjes zullen overwoekerd worden door distels en brandnetels. Voor de velden zelf is het minder erg. Die mest zal er wel verdwijnen.”

Saneren kost geld

De vraag is wat er nu moet gebeuren. “Het kwaad is geschied. We hebben de besturen van Vilvoorde en Steenokkerzeel op de hoogte gebracht, maar zelf heb ik geen idee hoe en of dit opgelost kan worden. Het beste zou zijn dat dit gesaneerd wordt. Maar dat gaat geld kosten.”

Natuurpunt vraagt zich ook af of die zakken daar thuishoren – er liggen er nog verschillende. “Dit gebied is een beschermd landschap dat onmiddellijk grenst aan een Europees beschermd habitatgebied en de opslag houdt steeds risico’s in. Dat zien we nu nog maar eens.”

Volgens de Vilvoordse milieuschepen Barbara de Bakker (Groen) is de meststroom intussen gestopt maar de grachten zitten nog steeds flink vol. “Op het zicht lijkt de mest niet te veel in de Trawoolbeek gelopen te zijn, wat overeenkomt met de rapporten die ik al kreeg. We doen zoveel mogelijk aan ‘containment’. De brandweer heeft het ergste al weggeruimd en heeft ook zandzakjes in de grachten gelegd om te vermijden dat de mest naar de Trawool zou stromen. Vandaag zullen onze diensten samen met de betrokken landbouwer ook proberen om de grachten zoveel mogelijk leeg te pompen.”

Geen vergunning nodig

Een vergunning voor de mestzakken is niet nodig zo blijkt. “Het gaat om tijdelijke opslag van maximaal drie maanden en dat is niet vergunnings- of zelfs meldingsplichtig. We zijn de mensen van Natuurpunt dankbaar dat ze ons dit gemeld hebben want dit had in deze uithoek van Vilvoorde nog wel even onopgemerkt kunnen blijven.”

Volgens de Bakker heeft het er wel alle schijn van dat er kwaad opzet in het spel is. “Eén zak is leeggelopen maar er lijkt nog een lek te zijn. Het ziet er naar uit dat een leiding tussen twee mestzakken is doorgesneden.”