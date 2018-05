Van Himst leidt loting WK-straat 600 LEERLINGEN GAAN EEN VAN DE 32 LANDEN VERTEGENWOORDIGEN DIMITRI BERLANGER

11 mei 2018

02u33 1 Vilvoorde De WK-koorts stijgt in de Zennestad. Het initiatief van enkele handelaars om de Guldenschaapstraat om te toveren in dé 'Wereldbekerstraat' slaat aan. Ruim 600 leerlingen gaan hun land zo goed mogelijk vertegenwoordigen op de grote opening op 4 juni.

"We gaan alle 32 deelnemende landen een prominente plek geven in onze straat", zegt kapper Sven Corbeel, initiatiefnemer samen met restauranthouder Pieter Jacobs en krantenwinkeluitbater Rik Scheire. "Hiervoor hebben we een oproep gelanceerd naar alle Vilvoordse scholen én ambassades."





Zo'n 600 à 650 kinderen worden uiteindelijk betrokken bij de Wereldbekerstraat. "Onder leiding van Paul Van Himst werden de klassen intussen gekoppeld aan een land tijdens een echte WK-loting." Zij kunnen nu aan de slag om hun land zo creatief mogelijk te vertegenwoordigen op de opening op 4 juni. Dat zal gebeuren met behulp van kleurkrijt, tekeningen, knutselwerkjes, lintjes en wimpels, ballonnen,... en vooral ook veel vlaggen aan de gevels van de woningen.





"Die hebben we intussen al in overvloed. Zowat alle vlaggen van alle landen hebben we gekregen van onze klanten. Ook een container met liefst 1.848 voetbalvlaggen van een paar jaar geleden hebben we op de kop kunnen tikken. Die gaan we gewoon uitdelen. We hebben ook een aantal unieke exemplaren zoals een vlag van Spanje van liefst 10 op 12 meter. Ik weet zelfs niet of we die gaan kunnen ophangen (lacht). We zijn ook van plan om één grote vlag van alle 32 landen te maken. Die zou dan in totaal 110 meter beslaan en bijna de hele lengte van de straat innemen. Ideaal om op de grond te leggen."





Ambassades steunen

Intussen laten ook verschillende ambassades van zich horen. "Negen landen hebben al laten weten dat ze sowieso 'iets' zullen doen. Japan wil traditionele kledij leveren en Peru zou shirts van de nationale ploeg ter beschikking stellen. De ambassades van Argentinië en Peru hebben zelfs al laten weten dat ze zelf aanwezig zullen zijn."





In totaal zullen 32 klassen uit 24 scholen deelnemen aan de grote opening. "Dat wordt één groot feest. De vlaggen worden omhoog gehangen en we zullen ook met een decibelmeter meten wie het beste kan supporteren. Ook een lange Mexican Wave staat op het programma. Iedereen is er heel erg mee bezig alleszins en dat is hartverwarmend. Het is nu wel hopen op goed weer (lacht)."





De drie handelaars zijn niet aan hun proefstuk toe. Tijdens het WK in 2014 en het EK in 2016 maakten ze van de Guldenschaapstraat al een echt 'Rode Duivelsstraat.