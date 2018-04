Vaarseizoen nat maar feestelijk ingezet 30 april 2018

Aan de Steenkaai, de Kruittuin en het Brabantplein in Vilvoorde is gisteren het vaarseizoen 2018 met een Waterfeest geopend. Door de hevige regenval verhuisden enkele activiteiten naar de Kruitfabriek. De regen mocht dan wel een domper op de feestvreugde zijn, toch werd het vaarseizoen 2018 gepast geopend. Zo kon iedereen kennis maken met de Waterbus, die zeven keer tussen Vilvoorde en Brussel voer. Voor de tocht tussen de Zennestad en Kapelle-op-den-Bos werd het schip Verdi dan weer omgetoverd tot een bierboot. Aan boord konden bezoekers verschillende streekbieren proeven. Nu de opening van het vaarseizoen achter de rug is, vaart de Waterbus tussen 1 mei en 31 oktober opnieuw volgens het normale schema. (RDK)





