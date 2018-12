Ulrike Bolenz stelt tentoon én verkoopt werken RDK

14 december 2018

De internationaal gewaardeerde kunstenares Ulrike Bolenz opent nu zondag de deuren van haar atelier in Vilvoorde. Ze stelt er haar werken tentoon en op uitdrukkelijk verzoek van heel wat fans is er vrijblijvend een mogelijkheid om enkele kleine werkjes aan te kopen. Met de opendeurdag in haar atelier wil de kunstenares tonen waar haar ideeën ontstaan en waar haar werken uiteindelijk tot stand komen. Ulrike Bolenz zal de bezoekers van een woordje uitleg voorzien. De toegang is gratis en de deuren zijn van 13 tot 19 uur geopend. Het atelier bevindt zich in de Marie Duchéstraat 13 in Vilvoorde.