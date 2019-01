Uit Eten: M by Mickles tilt tapas naar hoger niveau DBS

23 januari 2019

15u19 0 Vilvoorde Chef-kok Michael Pieders heeft in hartje Vilvoorde een restaurant met een bijzonder concept op poten gezet. De zoveelste tapasbar? Niets is minder waar. Het zijn in grote lijnen mini-versies van de hoofdschotels die hij serveerde in ‘t Onbekende, het ter ziele gegane ‘klassieke’ restaurant, dat ooit in hetzelfde pand huisde.

Na een zijsprongetje in de foodtruck keerde ‘Miki’ met min of meer hetzelfde concept terug naar het pand aan de Nowélei. Hij maakte er een warm etablissement van met hoge en lage tafels. ‘Food to share’ is het motto en dat wijst zichzelf al snel uit. Niet alleen jongeren lusten pap van ‘foodsharing’ zo blijkt uit de erg diverse bezetting die avond.

Enerzijds is er keuze uit ‘charcuterie’: gepimpte boerenkost als kalfskop, witte en zwarte pens, paté of worst met venkel met een prijs tussen 2,5 en 6 euro. Dat kan als voorgerecht dienen, of als minder uitgebreide (middag)hap.

Daarnaast zijn er de echte ‘tapas’. Gasten kunnen hun keuze delen met hun gezelschap, waardoor er een proeverij van hoog niveau ontstaat. Wij gaan om te beginnen voor de reuze gamba gevuld met buikspek, zeekraal en gember. Een aparte maar meer dan geslaagde combinatie. Daarna volgen de kraakverse kabeljauwkrokantjes en garnaalkroketten, met smaakvolle vulling: klassiekers maar lekker.

De bordjes zijn steevast kleine kunstwerkjes. De vitello tonato is niet alleen heel verfijnd, maar is ook een lust voor het oog. Tierlantijntjes hier en daar zijn de voorbodes van een nog groter spektakel in je mond.

Ook over het krokant buikspek met oosterse vinaigrette en het gegrild hammetje met chimichurri en tomaat is ons gezelschap dolenthousiast. ‘Om duimen en vingers bij af te likken’. Een heel uitgesproken smaak zonder dat het vlees zelf het onderspit delft, integendeel, het hammetje smelt op onze tong. Ook de paardenkroket, niet te versmaden bij de Pjeirefretters, kon niet ontbreken. Het ‘pièce de résistance’ moet dan evenwel nog komen: de ‘Pelé Royal’. Gegrilde steak van de schouder, sober maar uitgekiend gepresenteerd met een gebakken gezouten aardappel, gepofte tomaat en dragonmayonaise. Niet te overheersend, want de vleessmaak zelf steelt de show in dit gerechtje.

Met een warm gevoel vanbinnen en een dozijn smaakbommen later is het tijd voor het dessert. Van afbouwen geen sprake. De crème brulée à la Miki biedt nog een ideale laatste traktatie van de smaakpapillen. De bediening is vlot en vriendelijk. Tapas komen aan een ideaal tempo, niet te snel maar ook zeker niet te lang wachten.

Sterren: 4/5

Comfort 7,5/10

Bediening 8,5/10

Eten 9/10