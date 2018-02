Twintiger loopt rond met valse identiteit 06 februari 2018

02u49 0 Vilvoorde Een 25-jarige Guineeër riskeert twee maanden cel voor identiteitsfraude.

Bij een controle in Vilvoorde, waar hij verblijft, troffen agenten vervalste Italiaanse identiteitsdocumenten aan bij hem. Volgens het parket gebruikte hij deze documenten om vanuit Italië ons land binnen te geraken. Eerder was hem een minnelijke schikking voorgesteld, maar daar ging hij niet op in. Daarom werd hij vervolgd. Zelf ontkent hij alles. "Mijn cliënt heeft nooit gebruik gemaakt van deze documenten om Belgische papieren te verkrijgen en dat kunnen we bewijzen", aldus zijn advocate, die daarom om de vrijspraak verzocht. De uitspraak volgt op 21 februari. (WHW)