Twintiger ‘eist respect op’ met brutale opvoedingsmethodes WHW

16 april 2019

14u03 0 Vilvoorde Een 27-jarige man uit Vilvoorde riskeert 10 maanden cel voor slagen en verwondingen aan zijn stiefzoontjes. “Hij paste de opvoeding die hij zelf gekregen had toe op de kinderen”, aldus het parket.

Het was de biologische vader van de kinderen die de verwondingen vaststelde bij zijn twee zonen van 6 en 10 jaar oud. Uit hun verhaal bleek dat ze regelmatig lijfstraffen kregen. Zo kregen ze slagen met een riem en moesten ze geruime tijd een zithouding aannemen, zonder dat ze op een stoel zaten welteverstaan. Ook zijn eigen kind -een meisje van amper 1 jaar oud- had te lijden onder zijn gewelddadig karakter. Zo sloeg hij haar als ze teveel bewoog bij het verversen van de pamper. De man gaf de feiten toe. “Als mijn temperatuur wat te hoog oploopt durf ik wel eens een tik geven op de poep of armen.” Op de vraag waarom hij dit deed was de man duidelijk. “Ik ben geen vechtersbaas maar ben wel zelf hardhandig opgevoed. Op deze manier wil ik van de kinderen respect afdwingen”, klonk het tegen de politie. Het parket was het hier niet mee eens. “Respect moet van twee kanten komen. Dergelijk gedrag kan echt niet door de beugel.” De man zelf gaf verstek voor de behandeling van de zaak. Uitspraak op 9 mei.