Twee kerstkindjes in Jan Portaels 02u27 1 Foto Baert Marc Mama Veerle en papa Loïc zijn dolgelukkig met hun kerstbaby Rose.

In het AZ Jan Portaelsziekenhuis zijn twee kerstkindjes ter wereld gekomen. Een van hen was Rose. Voor haar ouders Veerle Delaunay en Loïc Kisoka werd het een onvergetelijke kerstnacht. "We zijn gisteravond nog langsgegaan op een kerstfeestje bij de familie. Daar heb ik nog de laatste tips gekregen. Ook werd er al veel gegrapt dat we volgend jaar met drie zouden zijn. Zij wisten echter niet dat het zo snel zou gebeuren. Niemand had het verwacht", doet mama Veerle haar verhaal. "Het was een onvergetelijke Kerstmis moet ik zeggen", lacht de kersverse mama. "Veel mensen die ons gisteravond nog gezien hebben, moesten vanochtend al hun gelukwensen sms'en naar ons."





(WHW)