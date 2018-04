Troostkermis en jaarmarkt komen eraan 07 april 2018

02u28 1

De Zennestad maakt zich op voor de Troostkermis, van 21 tot 29 april. Dé hoogdag is uiteraard de 156ste editie van de jaarmarkt op maandag 23 april - de grootste uit de noordrand. De kermis wordt geopend op 21 april in de tent in het Tyndalepark. Publiekstrekker wordt ongetwijfeld Paul Severs vanaf 20 uur gevolgd door ambiance met DJ Benny. Het Brabants trekpaard blijft naar goede gewoonte ook nu de imposante blikvanger tijdens de jaarmarktdag. Traditioneel vinden op de Rooseveltlaan de prijskampen voor runderen en paarden plaats. Nieuw dit jaar is een zeug met biggen in de Leuvensestraat.





Er is ook opnieuw een gratis concert in het Visserstraatje, om 15 uur ter hoogte van restaurant De Kuiper. Iedereen kan op zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 april terecht in de tent in het Tyndalepark, om er te genieten van Spaanse specialiteiten.





Voor 'Open Air' kan je tussen 15 en 23 uur op het Portaelsplein terecht. 'Kunst in de Troost' is er ook opnieuw gedurende twee weekends. Traditioneel wordt de kermis afgesloten met een groot vuurwerk. (DBS)