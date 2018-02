Triatlon mikt op bedrijventrio's 02 februari 2018

02u27 0 Vilvoorde Net als vorig jaar vindt op 3 juni opnieuw het Belgisch kampioenschap Sprint Triatlon (1/8 triatlon) plaats in Vilvoorde. Nieuw dit jaar is dat zoveel mogelijk bedrijven worden uitgenodigd om in trio deel te nemen.

"Want sporten is gezond en wie in goeie vorm is presteert ook beter op het werk", klinkt het bij de organisatie. Drie collega's leggen elk een onderdeel af: de eerste collega zwemt 500m, de tweede collega fietst 20km en tot slot loopt de derde collega 5km. Triatlonclub Tribe biedt een programma aan waarbij de deelnemers ondersteund zullen worden om dit doel te bereiken. Alle informatie over dit programma wordt toegelicht op een info-moment dat plaatsvindt op 8 februari om 19 uur in de Kruitfabriek. Bedrijven kunnen kiezen voor een VIP-formule of enkel deelname. Alle informatie is terug te vinden op http://triatlon.4fonteinen.be. (DBS)