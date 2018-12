Triatlete Hanne Peeters (17) wint Sportjuweel DBS

04 december 2018

17u49 0 Vilvoorde Triatlete Hanne Peeters heeft het Vilvoordse Sportjuweel gewonnen. Voor het tweede jaar op rij gaat de trofee naar een jonge triatlete. Hanne Peeters neemt de fakkel over van haar teamgenote Kiara Lenaertz, beide aangesloten bij de Vilvoordse club ‘TRIBE’.

Hanne, pas 17, wist het voorbije seizoen onder meer de Belgische titel weg te kapen tijdens de jeugdkampioenschappen en dit zowel in duatlon als triatlon. In Buenos Aires behaalde ze tijdens de Jeugd Olympische Spelen begin oktober een 10de plaats individueel en een 4de plaats in de ‘mixed team relay’.

‘Het sportjuweel is de kers op de taart van een onvergetelijk triatlonjaar”, zegt Hanne. “Ik ben een trotse winnares en ben de stad Vilvoorde hier erg dankbaar voor.”

Haar fiere trainster Mia Dobbeni, eveneens voorzitter van TRIBE, ziet nog heel wat progressiemarge. “Het werk is nog niet af. Nu is het zaak om hard verder te werken naar het volgende niveau.”

Jolien Verret (luchtdrukgeweerschieten) en Sam Hofman (Basket) waren de andere genomineerden voor het Sportjuweel.