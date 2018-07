Triatlete Hanne (16) kwalificeert zich voor Olympische Jeugdspelen 12 juli 2018

Atlete Hanne Peeters heeft een nieuw hoofdstuk geschreven in de annalen van de Grimbergs-Vilvoordse triatlonclub TRIBE. Ze wist zich in het Spaanse Banyoles te kwalificeren voor de Olympische Jeugdspelen. Voor de kwalificatie moest ze tijdens de Europese selectiewedstrijd bij de eerste twaalf deelnemers eindigen. Een zware klus gezien de hele Europese top aanwezig was. Na een minder zwemnummer (34ste) moest ze in de achtervolging gaan tijdens het fietsen. Uiteindelijk zou Hanne tijdens het lopen nog heel wat concurrentes inlopen om tot slot als tiende over de streep te komen. Hanne en haar trainster Mia Dobbeni uit Vilvoorde waren uiteraard door het dolle heen. Toen ze in Zaventem voet op Belgische grond zette, werd ze opgewacht door een resem fans. De Olympische Jeugdspelen vinden in oktober plaats in Buenos Aires (Argentinië). (DBS)