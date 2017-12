Toeristisch infopunt zet 10.000ste bezoeker in de bloemetjes 02u26 0 Baert Marc Oud-Vilvoordenaar Daniël Colette kwam als 10.000ste bij het toeristisch infopunt over de vloer. Vilvoorde De stad heeft zopas de 10.000ste bezoeker van het toeristisch infopunt in de bloemetjes gezet. Het gaat om Daniël Colette, een oud-Vilvoordenaar die nu in Dilbeek woont en wekelijks nog de bus richting Vilvoorde neemt. Hij is bijzonder positief over de Zennestad.

"In Vilvoorde gebeuren mooie dingen", zegt Colette. "Het is een stad in verandering waar Vilvoordenaars fier op mogen zijn. Ik kom ook altijd graag een kijkje nemen in dit infopunt. De hulpvaardige medewerkers staan altijd meteen klaar."





Veertig vrijwilligers

Volgens schepen van Toerisme Viviane Schaessens (N-VA) is Toerisme Vilvoorde een succesverhaal. "Het infopunt verspreidde intussen liefst meer dan 25.000 brochures en 2017 bleek ons meest geslaagde gidsjaar tot nu toe met rondleidingen voor meer dan 2.700 bezoekers", zegt ze. "We willen onze stadsgidsen, een groep van 40 vrijwilligers, dan ook hartelijk bedanken." Ook de evaluaties van een bezoek aan Vilvoorde zijn opvallend positief.





Het infopunt opende voor het eerst de deuren op 22 april 2014. Na de instorting van een deel van het historische Mattenkot in 2011, werd van de nood een deugd gemaakt. Er werd gekozen voor een transparant 'glazen' huis: gastvrij en uitnodigend voor bezoekers én de eigen bevolking. (DBS