Toegankelijke fuif in spiegeltent DBS

26 december 2018

08u06 0 Vilvoorde De stad organiseert op zondag 30 december van 14 tot 19 uur in samenwerking met dansvereniging VIDAK een toegankelijke fuif in de spiegeltent.

De Vilvoordse adviesraad voor personen met een beperking is zeer enthousiast over de organisatie van dit evenement op de nieuwe en toegankelijke Grote Markt. “Dat het evenement in de spiegeltent georganiseerd wordt met haar grandeur, klasse en uitstraling, maakt de beleving alleen maar mooier”, klinkt het.

Dansvereniging VIDAK verzorgt een toegankelijke dansinitiatie en DJ Benny Blue speelt gedurende een hele namiddag het dak van de tent. De stad voorziet de nodige vrijwilligers om assistentie te verlenen en VIDAK trakteert de dansers op sandwiches. Bovendien is de inkom volledig gratis.

De tent wordt overigens gedurende het hele winterprogramma volledig toegankelijk gemaakt zodat iedereen zich welkom voelt.

Meer info: Dienst sociale zaken, tel.: 02 255 79 21.