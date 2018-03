The Royal Lounge weer open, mét sluitingsuur 26 maart 2018

02u28 1 Vilvoorde Waterpijpcafé The Royal Lounge heeft opnieuw de deuren geopend na een brand anderhalve maand geleden. Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) bleef de zaak 1,5 maand 'vrijwillig' dicht om klaarheid te scheppen in de zaak. "Er wordt wel een sluitingsuur opgelegd om de overlast te beperken", zegt Bonte.

Een korte, maar hevige brand teisterde op 8 februari 's ochtends vroeg waterpijpcafé The Royal Lounge in de Vlaanderenstraat. De voorgevel raakte beschadigd en ook binnen was er beperkte schade. De vier brandhaarden én de teruggevonden brandversnellers wezen op kwaad opzet. Van de daders geen spoor.





Onderzoek

Daarop kondigde burgemeester Bonte aan dat hij maatregelen zou nemen 'om dit soort toestanden in de toekomst te vermijden'. Een ervan was uiteindelijk om het waterpijpcafé anderhalve maand dicht te houden. "Dat was langer dan nodig, want zoveel schade was er nu ook niet. Alle herstellingswerken zijn intussen afgerond. Maar we hebben dat samen met de uitbater beslist om de sereniteit te laten terugkeren en het onderzoek zijn beloop te laten kennen. Het gerechtelijk onderzoek, dat nog loopt, maakt wel duidelijk dat de uitbater zelf niets met de brand te maken heeft."





Zopas heeft het stadsbestuur een hoorzitting gehouden met de uitbater, zijn advocaat en de politiediensten. De zaak moet wel om 3 uur 's nachts verplicht dicht. "Ik heb wettelijk geen been om op te staan om dat op te leggen, maar de uitbater gaat akkoord. Dat sluitingsuur geldt tot de opening van de ondergrondse parking (23 april, red.). Het is namelijk vooral door het parkeren in de omliggende woonstraten dat er overlast is in de buurt en dan vooral rond 4 à 5 uur. Intussen bevestigt de uitbater mij dat hij volop op zoek is naar een andere locatie", aldus nog Bonte.





(DBS)





