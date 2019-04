Telkens avondshopping tijdens maandelijkse foodtruckmarkt DBS

03 april 2019

09u05 0 Vilvoorde Een aantal handelaars uit het stadscentrum slaan de handen in elkaar de eerste donderdagavond van de maand hun zaak uitzonderlijk open te houden tot 20 uur. Deze vallen samen met de door de stad georganiseerde foodtruckmarkten.

“De maandelijkse foodtruckmarkten leken ons een prima gelegenheid om een avondopening van onze winkels aan te koppelen. Beide initiatieven kunnen elkaar alleen maar versterken”, zegt initiatiefneemster Joke Landtmeters.

“Dit toont aan dat er onder de leden van de raad en bij vele handelaars in Vilvoorde wel degelijk de wil bestaat om inspanningen te leveren om onze stad en het kernwinkelgebied levendig te houden”, stelt Joris Willems, voorzitter van de raad lokale economie.

Schepen van Economie Didier Cortois (Open Vld) juicht de actie alvast toe: “De meerwaarde van het koppelen van twee initiatieven is ontegensprekelijk dat het extra volk op de been zal brengen. Het zal er ook voor zorgen dat – naast de foodtrucks – de overige horecazaken in onze stad een goedgevulde zaak en terras zullen hebben die avonden.”

Voorlopig zullen alvast deze 17 zaken hun deuren open houden tot 20 uur tijdens de foodtruckmarkt: Anders Winkelen, Boaime, Carpe Diem, Corry, Esprit, Happy Feet & Nails, Hunkemöller, Jokiki, LolaLiza, Luxury for Less, Michèle Fashion, Nerd Candy, Presshop, Spolly’s Ting, Standaard Boekhandel, Tassen en Kabassen, en Tegendraads. De deelnemende winkels zijn herkenbaar aan de affiche die ophangt in hun winkel. Het initiatief loopt tot en met oktober.