Syriëstrijder hoeft niet langer naar cel 08 maart 2018

02u39 0

Een Vilvoorde Syriëstrijder heeft goed nieuws gekregen van de rechter. De man werd vorig jaar veroordeeld tot 4 jaar cel, omdat hij naar Syrië wilde om er te strijden. Maar omdat hij opgesloten zat voor andere feiten kon hij niet vertrekken. Toch werd hij veroordeeld, omdat hij deel uitmaakte van de Vilvoordse groep strijders. Gezien de man in de gevangenis zit, kon hij zich niet aanmelden bij de probatiecommissie. Dat was nochtans een van de probatievoorwaarden die hem waren opgelegd bij een eerdere veroordeling in 2016. Toen kreeg hij een celstraf van zeven maanden en probatie-uitstel voor geweld en weerspannigheid. Het parket wilde daarom die zeven maanden effectief maken. Daar ging de rechter niet op in. "De probatiecommissie moet binnen de wettelijke en praktische grenzen ervoor zorgen dit bezoek mogelijk te maken", klonk het. (WHW)