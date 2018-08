Supersenior André Strubbe overleden SPRINTBOM (90) PAKTE MEDAILLES OP WK'S, EK'S EN BK'S ATLETIEK ROBBY DIERICKX

08 augustus 2018

02u33 0 Vilvoorde Hij wilde volgende maand aan de start van het WK atletiek voor senioren staan, maar maandagnacht heeft de 90-jarige Diegemnaar André Strubbe zijn laatste adem uitgeblazen. De voorbije jaren pakte hij op heel wat WK's, EK's en BK's (gouden) medailles. Zelfs na een ongeval twee jaar geleden keerde André terug. Maar nu is de kampioen niet meer...

Haast elk jaar kroonde hij zich tot Belgisch kampioen op de 60, de 100 en de 200 meter voor veteranen. In 2014 pakte hij in het Turkse Izmir zilver op de 200 meter en ook op verschillende WK's zette André Strubbe knalprestaties neer. Met het oog op het WK in september zou de 90-jarige Diegemnaar, die sinds enkele jaren in Vilvoorde woonde, rond deze periode starten met zijn intensieve trainingen. Maar in de nacht van maandag op dinsdag overleed de sprintbom. "Heel onverwacht komt het evenwel niet", zegt kleinzoon Bruno Vermeeren, die de voorbije jaren steevast met zijn grootvader de wereld rond trok voor de EK's en de WK's. "Drie weken geleden kreeg hij plots een beroerte en sindsdien ging zijn gezondheidstoestand snel achteruit. Afgelopen zaterdag zei hij me nog dat het genoeg geweest was. Hij leek toen al klaar om ons te verlaten..."





Comeback

De Diegemnaar begon veertig jaar geleden eerder toevallig met atletiek nadat een dokter hem gezegd had dat hij zijn levensstijl drastisch moest veranderen. Roken en drinken liet hij achterwege en hij zette zijn eerste stappen in de atletiek. In 2014 zei de toen 86-jarige André Strubbe dat hij zijn loopschoenen pas aan de haak zou hangen wanneer het echt niet meer zou gaan. Zelfs een ongeval met zijn brommer waarbij hij een sleutelbeenbreuk opliep, nu twee jaar geleden, kreeg hem niet klein. Amper enkele maanden later stond de tachtiger opnieuw op de looppiste. "Al kreeg hij daar toch wel een mentale klop", weet kleinzoon Bruno. "In plaats van drie trainingen per week, trainde hij sindsdien 'slechts' twee keer. Toch pakte hij op het eerstvolgende BK meteen goud. Maar ik merkte wel dat het allemaal wat moeizamer ging. De laatste maanden at en dronk hij ook steeds minder."





Geslaagd leven

Met de dood van André verliest Bruno niet alleen zijn grootvader maar ook "een echte maat". "De laatste vijf jaar trokken we samen twee keer naar de Verenigde Staten, naar Italië, naar Turkije, naar Frankrijk en ga zo maar door. We konden over alles discussiëren. Uiteraard ga ik hem missen, al besef ik wel dat hij op een mooie leeftijd overleden is en dat hij mocht terugblikken op een zeer geslaagd leven."





De uitvaartplechtigheid van André Strubbe vindt op maandag 13 augustus om 15 uur bij begrafenisondernemer VGB Funerals in Zaventem. Nu vrijdag tussen 18.30 en 19.30 uur kan op dezelfde plaats een laatste groet aan André gebracht worden.