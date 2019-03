Subsidie voor ‘verduurzamen meergezinswoningen’ DBS

29 maart 2019

11u55 0 Vilvoorde Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) geeft het sociaal klimaatbeleid van de stad een extra boost. Hij kent een subsidie van 111.708 euro toe aan het pioniersproject ‘Actief verduurzamen van meergezinswoningen’ van de stad.

“Dankzij deze ondersteuning van de Vlaamse Regering kunnen we verwaarloosde en verouderde meergezinswoningen die teveel energie verbruiken actief gaan opsporen en versneld renoveren”, zegt schepen voor Duurzaamheid Peter Van Kemseke (CD&V).

“We doen nu al heel wat. Inwoners kunnen bijvoorbeeld terecht in de Woon+Bus voor gratis advies over energie besparen, renovatiepremies en duurzaam wonen. Er werden intussen 201 woningscans uitgevoerd en 470 gezinnen kregen begeleiding van een renovatiecoach. Maar we merkten dat enkele doelgroepen moeilijk te bereiken bleven en dat de meest problematische panden, meestal meergezinswoningen, buiten schot bleven. Dankzij deze subsidie van de Vlaamse Regering kunnen we nu een 120-tal woningen per jaar aanpakken”, besluit Van Kemseke.