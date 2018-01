Sterilisatie zwerfkatten 02u30 0

Naar jaarlijkse gewoonte gaat in de periode maart-april het sterilisatieproject voor zwerfkatten in Vilvoorde van start. De katten worden gevangen en naar de dierenarts gebracht voor de ingreep. Daarna wordt het dier opnieuw vrijgelaten op de locatie waar het gevangen werd. Je kan nu al aan de milieudienst doorgeven waar er zwerfkatten zitten, zodat de populatie min of meer in kaart gebracht kan worden. Er zal ook gewerkt worden met een wachtlijst. Hoe sneller je de milieudienst verwittigt, hoe sneller er dus ook ingegrepen kan worden. Dat kan via het nummer 02/255.47.30. (DBS)