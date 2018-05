Starters in strijd tegen leegstand VZW BROEILAB WIL HANDELSKERN NIEUW LEVEN INBLAZEN DIMITRI BERLANGER

17 mei 2018

02u28 0 Vilvoorde De nieuwe vzw Broeilab wil samen met de stad de dramatisch hoge leegstand in het handelscentrum terugdringen. Dat zal gebeuren door starters en creatievelingen hun concept te laten uittesten in leegstaande panden. Daartoe wordt eerst een pop-upwedstrijd georganiseerd.

Vzw Broeilab is een initiatief van een bende enthousiaste Vilvoordenaars. "Er zit zo veel potentieel in deze stad, het moet er alleen uitkomen", zegt Willem Van Buyten. Broeilab organiseert in eerste instantie een pop-up wedstrijd. "Starters kunnen tot en met 15 juni hun concept indienen via het invulformulier van de website www.broeilab.be. De gekozen laureaten kunnen dan tegen het einde van de zomer hun intrek nemen in één van de leegstaande panden zodat ze in het najaar van start kunnen gaan. We voorzien dat ze in september, oktober en november minstens op donderdag, vrijdag en zaterdag open zijn. Op die manier zorgen ze er mee voor dat Vilvoorde weer wat meer bloeit."





Vzw Broeilab streeft uiteindelijk naar een langetermijnbezetting van de winkelpanden in het centrum. De starters worden begeleid doorheen het project. "Zo zullen zij de meerwaarde ten opzichte van het bestaand winkelaanbod moeten verantwoorden, krijgen ze een sjabloon voor een businessplan aangereikt en moeten ze zich verplicht laten begeleiden door een organisatie als UNIZO. Er wordt gemikt op kwaliteit van de invulling en vooral het langetermijneffect, zodat de starters van nu nieuwe vaste waarden kunnen worden."





Definitieve invulling

Eerdere initiatieven waarbij etalages van leegstaande panden werden gevuld door andere handelaars of beperktere pop-upprojecten kregen geen vervolg. Schepen van lokale economie Viviane Schaessens (N-VA) gelooft echter dat deze samenwerking de leegstand in het handelscentrum wél zal helpen terugdringen. "Dit project toont aan dat er in Vilvoorde gedreven mensen zijn die vooruit willen met de stad, door mee te helpen de leegstand aan te pakken en tegelijk jonge starters te begeleiden. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Naast dit pop-up verhaal wil de stad uiteraard ook inzetten op definitieve invullingen van handelspanden en we zullen ook optreden tegen verloedering. De vzw Broeilab heeft momenteel al een vijftal eigenaars kunnen overtuigen om hun pand beschikbaar te stellen voor het project. Het is nu afwachten hoeveel starters zich uiteindelijk zullen kandidaat stellen voor de wedstrijd. Momenteel is er alvast één."





Vrijstelling van heffing

De vzw is ook aangeduid als leegstandsbeheerder: eigenaars die hun pand ter beschikking stellen, zullen bijgevolg in aanmerking komen voor een vrijstelling van de leegstandsheffing.