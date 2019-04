Stalstudio brengt openluchtvoorstelling ‘Yerma’ DBS

02 april 2019

13u59 2 Vilvoorde Om het 50ste jubileumjaar feestelijk af te sluiten, speelt theatergezelschap Stalstudio drie weekends in mei ‘Yerma’, naar een tekst van F.G. Lorca.

Het publiek leeft mee met een dorpsgemeenschap op het ritme van de seizoenen, diep in het Spaanse binnenland, waar taboes en verstikkende tradities de levensloop van iedere vrouw bepalen. De regie is in handen van leerkracht en artistiek leider Prisca Heylbroeck. Met haar bewerking van ‘Yerma’ creëert ze een verbeeldingrijke wereld waarin de personages hun diepste zielenroerselen blootgeven.

Yerma is een jonge vrouw wiens biologische klok op een dag begint te tikken. Haar man Juan heeft andere zorgen aan z’n hoofd. En dan is er nog Victor, die goede vriend... Decor voor ‘Yerma’ – een openluchtvoorstelling – wordt de binnenkoer van het Ruiterijcomplex van Domein Drie Fonteinen. Het publiek zal droog zitten, de cast van 20 acteurs en actrices zal echter de weergoden moeten trotseren.

Speeldata: 3, 4, 10, 11, 17, 18 mei om 20.15 uur. Info en tickets: www.stalstudio.be