Stal Cheval palmt 'De Heerlijkheid' in 16 juli 2018

02u36 0 Vilvoorde 'Stal Cheval', het project van een aantal vrijwilligers om de leegstand tegen te gaan en de stad te doen bruisen, is officieel van start gegaan. Daartoe werd het leegstaande pand, bekend als De Heerlijkheid, ingepalmd.

Stad Vilvoorde verwierf het pand in de Lange Molensstraat in 2017 met het zicht op een mogelijke uitbreiding van de stadsdiensten. Door de lange realisatietermijn van het project besliste het stadsbestuur om in tussentijd het pand open te stellen voor tijdelijke herbestemmingen. De stad zocht en vond een partner in de Vilvoordse vzw Stal Cheval. "Deze recent opgerichte vzw herbergt een aantal enthousiaste Vilvoordse jongeren en wil de jeugd van Vilvoorde kansen geven om hun creativiteit te ontplooien", zegt Schepen van Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a). Concreet zal Stal Cheval ruimte bieden jonge lokale talenten om hun werk te tonen. "Daarnaast willen we met optredens ook muzikaal talent kansen geven", zeggen de initiatiefnemers. "Het is ook de bedoeling dat deze hotspot met open armen iedereen ontvangt om te kunnen genieten van theater en expo's."





"Naast het culturele aspect wordt er ook veel aandacht besteed aan het sociale leven dat van een stad een bruisende community maakt, Zoals barbecues, workshops voor jong en oud en worden er evenementen georganiseerd door verenigingen." (DBS)