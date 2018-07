Stal Cheval bundelt creatieve krachten VRIJWILLIGERS WILLEN LEEGSTAND COUNTEREN EN STAD DOEN BRUISEN DIMITRI BERLANGER

05 juli 2018

02u36 0 Vilvoorde De stad opnieuw doen bruisen en komaf maken met de leegstand. Dat zijn de doelen van Stal Cheval. Vrijwilligers komen met een overkoepelend project om de krachten van verenigingen en creatieve Vilvoordenaars te bundelen. Ze krijgen een onderkomen in het leegstaande pand 'De Heerlijkheid'.

Vzw Stal Cheval wil twee vliegen in een klap slaan: de leegstand in de stad counteren en tegelijk meer leven in de brouwerij brengen. Nochtans waren er al heel wat initiatieven en concepten gelanceerd om het zieltogende (handels)centrum nieuw leven in te blazen met onder meer pop-ups.





Elkaar versterken

In 'De Heerlijkheid' moet alles in elkaar overvloeien deze zomer. "We merkten dat er heel wat toffe en originele initiatieven waren in Vilvoorde, soms zeer gelijkaardig, of heel aanvullend aan elkaar", vertelt Nicolas Grootjans van Stal Cheval. "Het probleem was dat er dan gevochten werd voor hetzelfde potje, of dat er compleet naast elkaar werd gewerkt. Door deze mensen samen te brengen kunnen we elkaar helpen, hebben we meer middelen, staan we sterker en kunnen we méér mensen bereiken. We willen een community opbouwen van gemotiveerde creatievelingen die ideeën met elkaar uitwisselen en elkaar helpen om ze te realiseren. Daarom gaan we op zoek naar leegstaande panden die we tijdelijk kunnen omtoveren tot bruisende hotspots waar iedereen welkom is."





Op deze hotspots wil Stal Cheval vooral kansen bieden. "Zo worden ruimtes aangeboden als atelier voor artiesten of als exporuimte voor jonge lokale talenten", zegt Tom Glorieus van Stal Cheval. "Verder willen ook muzikaal talent kansen geven door optredens te organiseren. Het is de bedoeling een plek te creëren waar iedereen met open armen ontvangen wordt om te genieten van muziek, theater en expo's."





Sociale leven

Naast het culturele wordt ook veel aandacht besteed aan het sociale leven. "Zo komen er urban barbecues waar iedereen kan verbroederen, zullen er workshops zijn voor jong en oud en worden er evenementen georganiseerd door jonge verenigingen met leuke frisse concepten. De bedoeling is om alles heel laagdrempelig te houden. Mensen zullen ook op die manier zien wat de mogelijkheden zijn in die leegstaande panden. Het wordt dan ook één grote wisselwerking."





Dankzij de ondersteuning en hulp van de stad, kan het verhaal voor Stal Cheval vanaf 14 juli echt beginnen met een openingsfeest. "Tot 15 september blijven we in De Heerlijkheid. De bedoeling is om daarna in een ander pand in te trekken. Er zijn al wel wat voorstellen maar nog niets concreet."