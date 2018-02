Stadspersoneel springt de (elektrische) fiets op 15 februari 2018

02u37 0 Vilvoorde 34 stadsmedewerkers gaan de komende weken 25 elektrische fietsen, twee elektrische bakfietsen en drie plooifietsen testen.

Ze doen dat in het kader van de fietstest, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Velo vzw en De Lijn.





Met de fietstest wil de provincie Vlaams-Brabant bedrijven en lokale overheden de kans geven om gedurende drie weken een dertigtal fietsen te testen. Ook Vilvoorde stapt in het project. "Om het autoverkeer terug te dringen en de stad op die manier leefbaarder en fietsvriendelijker te maken zetten we in op een aantal alternatieven", zegt milieuschepen Viviane Schaessens (N-VA). Naast elektrische laadpalen, het autodeelsysteem Cambio en een fietsdeelsysteem Blue Bike wil de stad zoveel mogelijk de fiets promoten." (DBS/RDK)