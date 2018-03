Stadsmedewerker tankt privé voor 11.000 euro 15 maart 2018

Een 29-jarige man uit Vilvoorde is veroordeeld tot zes maanden cel. Kevin W. werkte van 2009 tot 2014 voor de stad Tienen. Hij beschikte toen over een tankkaart maar hield die bij toen hij ontslagen werd in het kader van een drugsarrestatie. W. bleef de tankkaart nadien gebruiken tot 2016 en tankte zijn Audi A5 in totaal vol voor zo'n 11.218 euro. Hij zou gehandeld hebben uit financiële motieven. De rechter gaf hem zes maanden cel en verklaarde de Audi verbeurd. Het geld voor de benzine moet de twintiger ook terugbetalen. (KAR)