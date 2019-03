Stadsbestuur pleit voor erkenning Vilvoordse moskee DBS

14 maart 2019

10u32 0 Vilvoorde Gemeenteraadsvoorzitter Johan Serkeyn (sp.a) heeft tijdens het bezoek van de Marokkaanse ambassadeur Mohammed Ameur aan de stad een lans gebroken voor de erkenning van de Vilvoordse moskee Masjid Annasr. Hij haalde hierbij uit naar Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) die er eind februari voor pleitte om de erkenning van gebedshuizen, zoals die van Masjid Annasr waarvan de aanvraag al meerdere jaren hangende is, met vijf jaar uit te stellen.

“Deze moskee, die al meer dan 30 jaar in Vilvoorde functioneert, levert door haar vele activiteiten een zeer positieve bijdrage tot de integratie van inwoners met een migrantenafkomst. De niet-erkenning door Homans is nefast voor hun werking”, aldus Serkeyn in een toespraak. Ook de voorzitter van de moskee wees er de ambassadeur in zijn toespraak op “dat Masjid Annasr veel meer is dan een religieuze tempel, maar ook een sociale instelling die de banden van migranten met hun nieuw thuisland wil versterken”.

In gesprek met leden

Na de officiële ontvangst van de Marokkaanse ambassadeur door een delegatie van het stadsbestuur onder leiding van Serkeyn - burgemeester Hans Bonte vertoeft momenteel in het buitenland - en de ondertekening van het Gulden Boek van de stad, ging hij in dialoog met een zestigtal leden van de Marokkaanse gemeenschap in Vilvoorde, onder wie heel wat jongeren.

De Marokkaanse gemeenschap nam in Vilvoorde de afgelopen decennia overigens enorm toe. In 1962 waren ze nog maar met 17. Momenteel wonen in Vilvoorde naar schatting 800 Marokkaanse niet-Belgen en 2.000 à 3.000 Belgen van Marokkaanse afkomst.