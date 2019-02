Stad zoekt bijzitters voor verkiezingen DBS

27 februari 2019

18u31 0 Vilvoorde De stad is op zoek naar bijzitters voor de verkiezingen van 26 mei. Wie 18 jaar of ouder is, inwoner is van Vilvoorde en stemgerechtigd kan zich aanmelden.

Op zondag 26 mei dien je dan om 7 uur aanwezig te zijn in het aan jou toegewezen stembureau. Je wordt er verwelkomd met een koffiekoek, een broodjeslunch en enkele versnaperingen. Ook koffie, water, cola,… zijn beschikbaar. “Bovendien krijg je de kans om al de mensen te zien die in je buurt wonen en heb je recht op een kleine vergoeding”, zo laat de stad nog weten. Het einde is voorzien rond 16 uur.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 15 maart een mail naar burgerzaken@vilvoorde.be met hierin volgende gegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, e-mailadres en telefoonnummer.