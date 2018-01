Stad wil standvastigheid in 'De Met' BROUWERIJ HAACHT MOET ALWEER NIEUWE UITBATER ZOEKEN VOOR BEKENDE BRASSERIE DIMITRI BERLANGER

02u30 0 Foto Lukas De Met heeft erg te lijden onder de werkzaamheden op de Grote Markt. Vilvoorde Brasserie De Met op de Grote Markt blijft al verschillende weken gesloten. Naast de enorme weerslag van de werken voor de ondergrondse parking lijkt vooral een chaotisch management mee aan de oorzaak te liggen. De zaak werd in het najaar nog overgenomen maar die nieuwe uitbater heeft er alweer snel de brui aan gegeven. De stad dringt er nu op aan dat er eindelijk een standvastige én ambitieuze uitbater komt.

De Met was vroeger een overdekte markthal. Begin jaren '90 kreeg de brasserie grote naambekendheid met de komst van VTM. Er werden geregeld programma's opgenomen voor radio en televisie. Die glorieperiode ligt echter al ver achter ons.





De voorbije jaren was er een nieuwe uitbater die met verschillende initiatieven de zaak opnieuw de nodige schwung probeerde te geven. Al snel kwamen er echter barsten in het positieve verhaal, vooral dan door de aanslepende maar broodnodige herstellingen die aan het pand moesten worden uitgevoerd. Zo bleef de zaak eens verschillende maanden dicht na gaslekken in de keuken. De Met is eigendom van de stad maar brouwerij Haacht is erfpachthouder. Als 'huisbaas' wordt het verondersteld om de herstellingen op zich te nemen maar wat daar allemaal precies onder valt, zorgt voor betwisting.





Ondergrondse parking

Die zaak zou vandaag nog steeds hangende zijn. Intussen kwam er in het najaar wel al een nieuwe uitbater. Maar dat verhaal bleek wel van wel heel korte duur. Sinds een paar weken zijn de boeken alweer dicht. De Met had als meest centrale pand op de Grote Markt uiteraard erg te lijden onder de werken voor de ondergrondse parking. Daarbij kwam nog eens de grondverzakking ter hoogte van de bibliotheek waardoor de brasserie nog maar van één kant bereikbaar was.





Schoonste gebouw

Schepen van Lokale Economie Schaessens (N-VA) bevestigt dat de uitbater vertrokken is. Ze meent echter dat de werken niet het grootste breekpunt geweest zijn. "Het ligt soms toch ook aan hoe je er allemaal mee omgaat. Er zijn nooit veel inspanningen gedaan om er iets van te maken. Het kan ook anders als je rondkijkt op de Grote Markt. 'The Rush' en 'Het 13de Gebod' zitten altijd vol en ook 'De Brabander' heeft zich herpakt."





Volgens Schaessens is de brouwerij wel al in onderhandeling met een nieuwe kandidaat-overnemer, hoewel dat gisteren in Haacht niet bevestigd werd. "Ik hoop echt dat er nu eens echt een valabele kandidaat komt. Iemand met gezonde ambitie en een sterke wil. Het is tijd om het schoonste gebouw van onze markt eens ten volle uit te spelen..." Burgemeester Hans Bonte (sp.a) benadrukt dat het pand zelf ook moet aangepakt worden. "De erfgoedcel van de provincie heeft een screening gedaan van het gebouw. Daar zijn toch een aantal gebreken aan het licht gekomen. Er is sprake van waterinsijpeling en eerder waren er ook al problemen met de leidingen en vet dat in de riolering terecht kwam. We vragen al langer dat de brouwerij zijn verantwoordelijkheid neemt om het gebouw op orde te zetten en blijkbaar wordt daar nu toch geleidelijk aan werk van gemaakt. Het is daarna zaak om te zorgen voor een deftige uitbating tegen dat de autovrije Grote Markt klaar is. Want dit wordt echt een toplocatie in de stad."