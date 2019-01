Stad verbiedt kerstboomverbranding: “Té vervuilend” Vzw (W)armkracht beklaagt zich over laattijdige beslissing waardoor geen alternatief meer mogelijk was Dimitri Berlanger

11 januari 2019

17u26 0 Vilvoorde De vzw (W)arm-kracht ziet zijn kerstboomverbranding van nu zaterdag in rook opgaan. “Te slecht voor het milieu”, oordeelde de stad Vilvoorde die de verbranding verbiedt. De vzw begrijpt de beslissing, maar vindt het spijtig dat het verbod er pas last-minute gekomen is. “Jammer dat we niet de tijd kregen om iets anders te organiseren”, klinkt het. Voor volgend jaar staat er wellicht een potje kerstboomwerpen of een winterbarbecue gepland.

De vzw (W)arm-kracht zou zaterdag voor de derde keer een traditionele kerstboomverbranding organiseren op de terreinen van de Scouts en Gidsen Peutie. Maar dat feest gaat dus niet door. “In een brief meldde de stad ons dat ons evenement niet kan plaatsvinden omwille van de luchtverontreiniging die zo’n verbranding veroorzaakt”, zegt Luk Hollebecq van de vzw (W)arm-kracht. “Ik heb daar op zich wel begrip voor. De CO2-uitstoot zorgt ervoor dat onze planeet om zeep wordt geholpen. Het is gewoon spijtig dat dit zo last-minute wordt meegedeeld. We hadden al geruchten opgevangen in die zin, maar pas vlak voor de feestdagen kregen we een brief ondertekend door de burgemeester.”

Alternatieven

Dat was te laat om nog iets anders te organiseren. “Er zijn alternatieven, maar nu was het te kort dag. Sowieso willen we rond Nieuwjaar iets organiseren en mensen samenbrengen. De voorbije jaren waren er telkens 80 à 100 mensen van de partij. Er zijn al zo weinig plaatsen waar ze kunnen samenkomen, zeker mensen in armoede. Voor volgend jaar gaan we zeker een alternatief vinden. Kerstboomwerpen of een winterbarbecue behoren tot de mogelijkheden.”

Ondanks het begrip wringt het dus toch ook een beetje bij de organisatoren. “Als je kerstboomverbranding intypt in ‘Google’ vind je nog tientallen gemeenten waar het wél mag. Daaraan zie je hoe selectief dit allemaal is en hoe de verantwoordelijkheid vanuit Vlaanderen wordt afgeschoven naar het lokale niveau.”

Strengere regels

“Dit heeft te maken met verstrengde milieu- en veiligheidsreglementeringen die we hanteren, reageert burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Er staat al jaren een algemeen verbod in het politiereglement op het verbranden in de openbare ruimte. Tot op heden werden er daar uitzonderingen op toegestaan bij evenementen met bijvoorbeeld een rijke traditie.”

“Vorig jaar werd deze kerstboomverbranding wel nog toegelaten. We hebben nu echter geoordeeld dat de tijd rijp is om een stap verder te gaan en te kiezen voor een uitdoofscenario wat die uitzonderingen betreft. Vijf à tien jaar geleden waren er zelfs vier of kerstboomverbrandingen in het Vilvoordse, maar het is stilaan tijd om daar volledig vanaf te stappen gezien de prangende milieuproblematiek.”

Dat het verbod pas midden december bij de organisatoren belandde, wijt Bonte aan een mogelijke administratieve slordigheid.