Stad schenkt 1.000 fluohesjes aan leerlingen basisscholen DBS

29 januari 2019

12u38 0 Vilvoorde Stad Vilvoorde start het nieuwe jaar met aandacht voor de verkeersveiligheid van jongeren: meer dan 1.000 fluohesjes worden via de basisscholen uitgedeeld aan de schoolgaande kinderen.

Het stadsbestuur lanceert dan ook een warme oproep om deze hesjes te dragen tijdens schooluitstappen. Kinderen zijn immers beter zichtbaar in het verkeer wanneer ze een hesje dragen.

“Werken aan verkeersveiligheid is meer dan het voorzien van betere infrastructuur. Er moet eveneens gewerkt worden aan sensibilisering door jongeren en kinderen zich veilig te leren gedragen in het verkeer”, benadrukt schepen voor Mobiliteit Barbara De Bakker (Groen).

Fatima Lamarti (sp.a), schepen voor Gelijke Kansen, vult aan: “Het is daarbij uiterst belangrijk dat alle kinderen toegang hebben tot deze verkeersveilige hulpmiddelen. We stellen namelijk vast dat vooral de kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen niet altijd beschikken over deze veiligheidsmaterialen.”

“De hesjes sluiten aan op de inspanningen van onze stad om het thuis-school-traject veilig én duurzaam te laten verlopen”, zegt Onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld) nog. “Kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan, worden namelijk niet met de auto gebracht.”