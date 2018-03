Stad lanceert 'evenementenloket' 07 maart 2018

02u54 0 Vilvoorde Het stadsbestuur heeft een 'evenementenloket' geopend. Daar kunnen burgers, verenigingen en organisatoren een toelatingsaanvraag vlot indienen.

"Met één aanvraag worden de geluidsvergunning, toestemming om het openbaar domein te bezetten, en het parkeer- en rijverbod geregeld", zegt schepen van Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a). "Dat is een sterke vereenvoudiging van de administratieve last, maar het biedt ook een overzichtelijke procedure voor alle aanvragers."





Het evenementenloket is evenwel meer dan louter een platform om de nodige toelatingen te verkrijgen. "Gebruikers van het loket krijgen ook een duidelijk overzicht van alle ondersteuning die de stad Vilvoorde kan bieden", legt Serkeyn uit. "Bovendien maakt het burgers ook wegwijs in allerhande reglementering, zoals het rookverbod en de voorschriften van Sabam. Uiteraard moet niet ieder tuinfeest in Vilvoorde via dit loket gemeld worden. De activiteit moet deels of volledig op publiek terrein plaatsvinden, of mogelijk overlast of extra hinder veroorzaken door bijvoorbeeld luide muziek, extra verkeer of veel bezoekers. Ik hoop alleszins dat dit loket het aantal feesten en evenementen in onze stad nog doet toenemen." (DBS)