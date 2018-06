Stad koopt Asiat-site voor 10 miljoen SECUNDAIRE FREINETSCHOOL EN MOSKEE KRIJGEN PLAATS OP MILITAIR TERREIN DIMITRI BERLANGER

20 juni 2018

02u41 1 Vilvoorde De stad Vilvoorde koopt de Asiat-site voor 10 miljoen euro. De stad zal een deel van het terrein verkopen aan het GO-onderwijs zodat er een secundaire Freinetschool kan komen. Een ander deel zal verkocht worden aan de vzw Annasr, zodat de moskee, die nu nog aan de Mechelsesteenweg ligt, kan verhuizen.

Vilvoorde had al een hele poos de intentie om de militaire site Asiat, in de Willem Elsschotstraat, te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Het gaat om een totale oppervlakte van 5,7 hectare in het centrum van de stad waar momenteel geen activiteit meer is.





De stad had eerder al een deel van de site gekocht. Dat wordt nu al ingenomen door de technische diensten. Op het moment van die aankoop werd ook een voorkooprecht bedongen voor de rest van het terrein.





Het dossier zat echter al enkele jaren vast op de vraagprijs. De originele vraagprijs van Defensie en de Regie der Gebouwen (11 miljoen euro) was te hoog. Verdere onderhandelingen hebben de prijs nu doen zakken naar 10 miljoen en de stad Vilvoorde verkreeg ook een formule waarbij de helft van de prijs bij aankoop betaald wordt en de overige 5 miljoen gespreid wordt in de tijd.





Snelstgroeiende stad

De piste om er een bedrijventerrein te ontwikkelen werd overigens al een tijdje verlaten. "We zijn er meer en meer van overtuigd dat de Asiat-site de belangrijkste optie is om publieke voorzieningen zoals sportinfrastructuur, woningen, een school en eventueel een nieuwe locatie voor de moskee te voorzien", klonk het eind vorig al jaar bij burgemeester Hans Bonte (sp.a). "We hebben als snelstgroeiende stad van Vlaanderen een grote behoefte aan die extra voorzieningen en dit gebied is daarvoor uitermate geschikt."





Naast de aankoopprijs schrijft de stad Vilvoorde in haar meerjarenplan dan ook inkomsten in voor dit project. "De stad zal immers een deel van het terrein verkopen aan het GO, onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, zodat er een secundaire Freinetschool kan komen in onze stad", zegt schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld). "Een ander deel van de site zal verkocht worden aan de vzw Annasr, zodat de Moskee die nu nog aan de Mechelsesteenweg ligt naar de Asiat-site kan verplaatst worden. In het gedeelte dat de stad in bezit zal houden, liggen tal van mogelijkheden voor vele bevoegdheden van de stad, zoals bijvoorbeeld een bergruimte voor het kampmateriaal van de Vilvoordse jeugdverenigingen."