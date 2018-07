Stad draait rijrichting eenrichtingsstraten om 31 juli 2018

02u26 0

Het stadsbestuur heeft de rijrichting in de Trawoolstraat en ook de Tuchthuisstraat omgedraaid. Daarmee wil ze tegemoet komen aan de verzuchtingen van de inwoners van deze eenrichtingsstraten. Volgens de bewoners zet de ingreep echter weinig zoden aan de dijk. Zij startten een paar maanden geleden een petitie, omdat de Correctiedreef en de Trawoolstraat werd geblokkeerd met betonblokken. "Daardoor zijn we verplicht via de Schaarbeeklei tot aan de rotonde te rijden en dan gewoon terug te keren in de tegenovergestelde richting, om zo uiteindelijk, via de Kasteelstraat en de Tuchthuisstraat de Trawoolstraat te bereiken", klonk het. "De grootste nachtmerrie voor elke automobilist, want zoals iedereen weet staan er daar steevast files. Wij verliezen daardoor minstens een kwartier tot zelfs een half uur." Daaraan verandert volgens de bewoners nu niks door de nieuwe rijrichting. "Het zal gemakkelijker zijn voor ons om naar het centrum te gaan maar de brug blijft geblokkeerd en dus moeten wij blijven omrijden langs die rotondes", zucht bewoonster Danielle Montel. (DBS)