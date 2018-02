Stad bezorgt scouts financiële opdoffer 27 februari 2018

03u03 0 Vilvoorde De Scouts en Gidsen voelen zich in de steek gelaten door de stad. Na vier jaar getalm zou er eindelijk een nieuwbouw komen als alternatief voor hun afgeleefde lokalen in de Verbindingsstraat. Er werd een financieel plan opgesteld en zelfs al een bouwvergunning afgeleverd. "Maar nu blijkt dat de stad maar voor 100.000 euro borg wil staan", zegt Koen Somers.

Het complete kostenplaatje voor het nieuwbouwproject dat op een grond aan de Fresiaweg voorzien is, zou liefst 750.000 euro bedragen. "Dat is niet niks, maar we willen een duurzaam gebouw optrekken. Wij hebben 400.000 euro voorzien en we gingen ervan uit dat die borgstelling een formaliteit was. Als de stad ons dit twee jaar geleden had gemeld, had dit ons veel tijd bespaard. We klagen niet over wat we krijgen, maar hiermee zetten ze ons schaakmat."





Einde contract

Momenteel huizen de scouts in een gebouw van het Brusselse gemeenschapsonderwijs. "Het contract loopt eind dit jaar af en de lokalen zijn in erbarmelijke staat. We gaan door met onze nieuwbouwplannen, omdat we zien dat er een enorm draagvlak is. We zullen een nieuw financieel plan maken en andere pistes aanboren. We willen zo snel mogelijk starten. Eind 2018 moet er iets anders op de Fresiaweg staan."





Schepen van Financiën Jo De Ro (Open Vld) vindt 350.000 à 400.000 euro borgstelling te veel. "We hebben een negatief advies gekregen van onze financieel beheerder. We willen gerust rond de tafel zitten om te bekijken welk project er wel mogelijk is. We geven hen 150.000 euro bouwsubsidie, financieren de afbraak van het bestaande pand voor 83.000 euro én staan borg voor een lening tot 100.000 euro: je kan dan ook niet zeggen dat we niets doen..."





(DBS)