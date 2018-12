Spiegeltent terug van weggeweest op Grote Markt RDK

17 december 2018

10u24 0 Vilvoorde Vrijdag pas wordt het startschot van Winters Vilvoorde gegeven, maar nu al is de spiegeltent te bewonderen op de vernieuwde Grote Markt. Door de werken op het plein stond de spiegeltent de voorbije jaren op het Bolwerkplein.

Nu de ondergrondse parking onder de Grote Markt klaar is, verhuist Winters Vilvoorde terug naar de vertrouwde locatie. Het evenement is ondertussen al aan zijn zesde editie met de spiegeltent toe. De eerste jaren stond die tent op de Grote Markt, maar door de ingrijpende werken voor de aanleg van de parking, moest ze noodgedwongen uitwijken naar het Bolwerkplein. Maar nu staat de spiegeltent opnieuw op de Grote Markt.

Vrijdag om 19.30 uur wordt Winters Vilvoorde op gang getrapt met een groot vuurwerk. Aansluitend is er het retro swingfeest met Radio Modern in de spiegeltent. Het volledige programma van het kerstevenement is terug te vinden op de website van de stad Vilvoorde.