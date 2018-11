Spiegeltent maakt comeback op Grote Markt Winters Vilvoorde biedt opnieuw gevarieerd eindejaarsprogramma voor jong en oud Dimitri Berlanger

30 november 2018

14u35 0 Vilvoorde Voor het eerst sinds 2015 komt ‘Winters Vilvoorde’ terug naar de Grote Markt. Op de vernieuwde en intussen ook autovrije markt kan je van vrijdag 21 december tot en met zondag 6 januari opnieuw genieten van een afwisselend feestprogramma in een authentieke spiegeltent. Op 21 december om 19.30 uur worden de debatten geopend. Dan kondigt een spetterend vuurwerk de start van een retro swingfeest aan.

Van vrijdag 21 december tot en met zondag 6 januari kan je in Vilvoorde opnieuw terecht voor heel wat sfeervolle eindejaarsevenementen en feestgedruis in een authentieke spiegeltent. In het begin van de 20ste eeuw was een spiegeltent het hoogtepunt van elke lokale kermis. Deze mobiele danspaleizen boden ongestoord oogcontact met andere bezoekers door gebruik te maken van de vele spiegels.

“Het wordt de zesde editie van ons eindejaarsprogramma met de spiegeltent en die staat dus opnieuw centraal op de Grote Markt na de langdurige werken”, zegt schepen van Feestelijkheden Johan Serkeyn (sp.a). De voorbije jaren stond de spiegeltent noodgedwongen op het Bolwerkplein. De autovrije Grote Markt krijgt nu voor het eerst de kans om zijn naam als ‘evenementenplein’ waar te maken.

“De voorbije jaren zijn we ook sterk geëvolueerd. In het begin moest de dienst Cultuur haast alles inrichten en organiseren, maar nu zetten zeer veel Vilvoordenaars, individueel of via allerlei groepen en verenigingen, zich in om een breed en divers programma op poten te zetten. De spiegeltent heeft duidelijk zijn plaatsje in het Vilvoords evenementenlandschap gevonden en is een mooie en vaste waarde geworden.”

Winters Vilvoorde gaat van start op vrijdag 21 december. Om 19.30 uur kondigt een spetterend vuurwerk de start van een retro swingfeest aan met Radio Modern. “Zo halen we de fifties voor even terug naar Vilvoorde.” Net als vroeger begint het dansfeest vroeg. De toegang is gratis.”

Ook een gezellige kerstshopping in de Leuvensestraat mag niet ontbreken. Zaterdag 22 december zetten de handelaars hun deuren extra lang open tot 22 uur. “De straat wordt gevuld met kraampjes van handelaars en verschillende verenigingen. De foodtruckmarkt onder de luifel op de Grote Markt is dé plaats om te genieten van een verrassend aanbod gerechten om op koude winterdagen heerlijk op temperatuur te komen. In de spiegeltent kan je terecht voor een drankje en gezellige babbel in een uniek kader.”

Ook voor de kids is er meer dan genoeg vertier. 1001 Schakels organiseert de eerste editie van een heuse binnenspeeldag in de spiegeltent op 23 december. Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn vanaf 12 uur welkom om deel te nemen aan leuke activiteiten. Op woensdag 26 december is er dan weer van 13 tot 19.30 uur een circusnamiddag met initiatie, gevolgd door kinderdisco. Ook en grappige, winterse voorstelling vol nieuwsgierige pinguïns en warme winterse verhalen in de ‘Winterwonderbib’ maken de kerstvakantie eens zo leuk.

Uiteraard staat ook voor de grote kinderen heel wat op het feestmenu: Op de ‘Tiroler Afterwork’ op donderdag 27 december is het al ambiancemuziek, schnaps, bier en de nodige snacks wat de klok slaat. Wie in ‘Tiroleroutfit’ komt, mag bovendien gratis binnen. Ook een sfeervolle ‘Rollerdisco’ mag niet ontbreken op vrijdag 28 december en een Seventiesfuif, een zondagse dansnamiddag, een Foute Party en een jazz-café zorgen ook de dagen erna voor de nodige sfeer en ambiance.

Op zondag 6 januari volgt dan de apotheose met de traditionele nieuwjaarsdrink voor de bevolking tussen 11 en 13 uur. Het wordt opnieuw een volksfeest waarbij de stad trakteert op een gratis drankje en warme wafeltjes.

Alle informatie op www.vilvoorde.be/wintersvilvoorde