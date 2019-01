Sp.a-gepensioneerden sparen voor kinderschoenen DBS

14 januari 2019

15u06 0 Vilvoorde Op de nieuwjaarsreceptie van de Spa-gepensioneerden van Vilvoorde afgelopen zaterdag stelde Denise Van Cauwenbergh (ex-gemeenteraadslid) een nieuw project voor in de strijd tegen kinderarmoede.

De ‘spaarpottenactie’ wil de gepensioneerden aanzetten om vanaf heden tot eind november geld te sparen in een spaarpot die kan aangekocht worden voor 1 euro. Het gespaarde geld gaat integraal naar schoenencheques voor kinderschoenen. De cheques zullen via sociale instanties verdeeld worden onder gezinnen in armoede met kinderen. Op deze manier willen de spa-gepensioneerden hun steentje bijdragen in de strijd tegen kinderarmoede in Vilvoorde. Iedereen kan deelnemen aan de actie. De spaarpotten zijn te koop bij Denise Van Cauwenbergh en Sandra Crabbé. “Ik hoop een 100-tal kinderen blij te maken met nieuwe schoenen” zegt initiatiefneemster Denise.