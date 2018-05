Snow Patrol onder indruk van Kruitfabriek UITBATERS GECHARMEERD DOOR LOF, MAAR BLIJVEN REALISTISCH DIMITRI BERLANGER

30 mei 2018

02u53 0 Vilvoorde De passage van Snow Patrol in De Kruitfabriek is niet onopgemerkt voorbijgegaan. 650 muziekliefhebbers genoten maandag in de snikhete maar prachtig versierde oude fabriek van een intiem concert. Ook de band zelf viel voor de charmes van de hotspot. "Na de soundcheck bleven ze lekker chillen in de Kruitfabriek."

De Studio Brussel-showcase in De Kruitfabriek was al weken 'the talk of town'. Dat een wereldgroep naar de Zennestad afgezakt kwam voor een exclusief concert gebeurt dan ook niet alle dagen. Didier Cortois van uitbater MadLion zag dat het goed was. "Het was een optreden van een band die er duidelijk opnieuw veel zin in heeft na zeven jaar pauze. 650 gelukkigen genoten van een showcase van ongeveer een uur en een kwartier, waarin Snow Patrol de splinternieuwe tracks uit hun nieuwe plaat 'Wildness' afwisselde met hun grootste hits."





Netwerk en ervaring nodig

Of De Kruitfabriek nu de ene vedette na de andere zal ontvangen? "We moeten realistisch blijven. Dit soort van producties zijn voor ons simpelweg niet haalbaar op eigen kracht. Je hebt er de machinerie, het netwerk en vooral de ervaring van een partner zoals Studio Brussel en de platenmaatschappijen bij nodig", zegt Cortois. "Wij hebben toevallig een fantastische plek, waar er veel mogelijkheden zijn en een zaal die zich uitstekend leent voor live muziek van dit niveau. Dat die puzzelstukken nu plots allemaal op hun plaats gevallen zijn, is te danken aan een aantal personen, zoals in de eerste plaats onze contactpersoon bij Studio Brussel, die al sinds zijn eerste bezoek weg was van de locatie en de sfeer die er hangt."





Op de radar

Die sfeer en vibe werden trouwens ook opgepikt door de Schotse band zelf. "Dat werd duidelijk toen de groep na de soundcheck kwam vragen of ze in plaats van naar hun hotel in Brussel terug te keren, niet gewoon konden blijven chillen in De Kruitfabriek zelf. Straf voor routiniers van dat niveau dat ze zoiets oppikken. Dat geeft ons wel een extra boost", zegt Cortois. "Evenementen zoals dit zetten ons natuurlijk ook op de radar van managers en platenmaatschappijen, dus wie weet valt er in de toekomst nog wel eens een belangrijke release, try-out of, waarom niet, een nieuwe Studio Brussel-showcase te beleven in De Kruitfabriek."





De eerste taak is nu om verder te werken aan de verbouwingen. "Alles zit op schema voor een volledige opstart ergens halverwege de zomer."